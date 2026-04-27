家族の介護や転職といった環境の変化を機に、実家という拠点を活用しながら自身の生活と家族のサポートを両立させる選択をする人もいます。All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。今回は、神奈川県横浜市中区在住・34歳女性のエピソードを紹介します。【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見