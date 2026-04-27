飯塚オートのSG「第45回オールスター」は4日目を迎えた。5R最終予選は好スタートから2周目で先頭に立った新井恵匠が3日目に続いて連勝した。ロッカーに戻ると「良かった〜。これで生活できる」と笑顔。「エンジンもタイヤも良かった。キャブ、ヘッド周りを調整。仕上がりはいいので、あとは準決勝戦の時間帯に合わせてセッティングします。タイヤは同じものでいきます」伊勢崎のナイスガイが乗ってきた。