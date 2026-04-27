毛穴の黒ずみやざらつきが気になると、しっかり洗わなきゃ……と思いがち。でも、その洗い方が逆効果になっているかもしれません。今回は、皮膚科医・友利新さんに、「毛穴汚れの落とし方の正解」をクイズ形式で教えていただきました。毛穴汚れの落とし方の正解は？A こすって落とすB 泡をのせて落とす正解は……B 泡をのせて落とす指先で小鼻やTゾーンを念入りに洗うのは厳禁。毛穴の詰まりを押し出そうとする強い刺激は、かえっ