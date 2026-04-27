人気バンド・アーバンギャルドのボーカルを務める松永天馬さんは2026年4月26日、自身のXアカウントで、「国旗損壊罪の制定に反対します。国や旗との向き合い方は人それぞれです」と投稿した。「国や旗との向き合い方は人それぞれです」現在、自民党は日本国旗を傷つける行為を「日本国国章損壊罪」として刑罰を科す刑法改正に前向きな姿勢を見せており、松永さんはこの流れを否定したものと思われる。また、同投稿の後には「表現者