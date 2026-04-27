俳優でフィギュアスケート選手の本田望結さんは4月25日、自身のX（旧Twitter）を更新。最新ショットを公開も、写真が非表示になってしまったようです。【写真】成人向け判定された衣装ショットライトブルーのリボンブラウスで「しゃきん！」本田望結さんは「しゃきん！」とつづり、写真を1枚載せています。ライトブルーのサテン素材のリボンタイブラウスを着こなし、両手でリボンをつまんでポーズを取る姿です。髪をアップにまとめ