メディカルドック監修医がHDLコレステロールを下げる可能性の高い食べ物・食生活・予防法を解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「大腸がん」を発症し「ストーマ(人工肛門)」をつけた場合の余命はご存知ですか？』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：木村 香菜（医師） 名古屋大学医学部卒業。初期臨床研修修了後、大学病院や、がんセンターなどで放