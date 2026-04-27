アニメ『呪術廻戦』5周年を記念したくじが「セガ ラッキーくじオンライン」に登場。デフォルメキャラクターのマグカップをはじめ、ぬいぐるみマスコットやアクリルチャーム、カードセットと一緒に使えるカードファイルなどの賞品が用意されています☆ セガ ラッキーくじオンラインアニメ『呪術廻戦』5周年 くじ販売期間：2026年4月24日11:00〜2026年5月31日23:59価格：1回800円(税込) + 送料660円 (税込・初回購