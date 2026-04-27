今季でポルトガルの名門スポルティングとの契約が満了とあり、守田英正は夏の去就が注目されている。退団濃厚と言われており、指揮官もそれを示唆するようなコメントを残した。田中碧が所属するイングランド古豪リーズからの関心を伝える報道も後を絶たない。最近の活躍で、ファンの一部は守田の残留を願っているようだ。『Sport Witness』は４月25日、先日のポルト戦後の守田によるSNS投稿に、残留を求めるリアクションが多