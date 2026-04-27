日立製作所の家電事業を、量販店のノジマが買収する。メーカーの力が弱くなる一方で、小売店が絶対的な販売データを基に立場を逆転するのは必然だったと思う。ノジマは野心的で、売上高3兆円を目標とする。日本企業同士がタッグを組むことで、製販一体の垂直統合は成功するのか。日本の消費者に支持され、中国や韓国勢に勝てる余地が生まれるのだろうか。（未来調達研究所坂口孝則）家電の機能インフレは「考えすぎ」の最たる例