キャシー中島と浅野順子が、29日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。(左から)キャシー中島、浅野順子＝テレビ朝日提供10代の頃から60年に及ぶ親友同士だというキャシーと浅野。俳優・浅野忠信さんの母である浅野は60代から画家、75歳からはモデルとしても活動している。そんな2人は10代の頃、地元・横浜で“クレオパトラ党”という女子グループを結成していたそうで、おしゃれや