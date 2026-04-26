「秒速で1億円稼ぐ男」の異名を持つ実業家の与沢翼氏が、株の売買により5カ月で4000万円を超える利益を得たことを明かした。 【写真】与沢氏が株を買ったタイミングはこちら！ 与沢氏は25日に更新したインスタグラムで「ソフトバンクグループ、利益確定しました。+4467万円（無税）41600株中の38600株（約92.8％）を売却し、3000株（約7.2％）だけ残ってます。含み益がまだ+347万円あり。保有期間5か月。月給は約900万