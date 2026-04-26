漫画『パラレルパラダイス』のコミックスが累計600万部目前を記念して、27日発売の『ヤングマガジン』にて巻頭カラーで登場する。あわせて先行ページが公開された。【画像】物語急展開！公開された『パラレルパラダイス』最新話の数ページ■『パラレルパラダイス』あらすじ「お願い、私と交尾して。」迷い込んだ異界で、太多（ただ）陽太は、発情した美少女騎士にイキナリ迫られる。この世界に住まうのは、恐ろしい怪物と美