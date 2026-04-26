2026年度「ケーズフロンティア」のレースアンバサダー（RA、レースクイーンから改称）ユニット「フロンティアキューティーズ」のメンバー・柏田徳花（かしわだ・のりか＝24）が24日、自身のSNSを更新し、BMWのオープンカー「Z4 e85」を入手したことを報告した。 【写真】Z4ゲットだぜ…その道のりは簡単ではなかった 「ドライブが好きでMTの免許去年取得しま