J2・J3百年構想リーグ地域リーグ第12節 鳥栖2（1-0）0 滋賀14:00キックオフ 駅前不動産スタジアム 入場者数 5,342人試合データリンクはこちら序盤の陣取り合戦が終わるとすぐに試合の構図は出来上がった。5バックで重心を後ろに置き守りを固める滋賀を、ディフェンスラインからボールをつなぐ鳥栖がじっくりと攻める。滋賀は鳥栖のミスを粘り強く待ったが、逆に17分、中盤でのパスミスを拾われてそのまま崩され、玄理吾にミドルシ