本日4月26日（日）ひる2時〜3時 日本テレビ（関東ローカル）で放送の「timeleszファミリア」。日曜のお昼にお引越しして2回目の今回は、新しくなったスタジオセットでtimeleszが大暴れ！新スタジオのコンセプトは「世界一自由な船」。そんな自由すぎる船で、まだ見ぬファミリア（＝仲間）と出会うべく、timelesz8人の航海が始まる！今回は一体どんなゲストとファミリア（＝仲間）になるのか!?今回のゲストは“餃子の神様”パラダイ