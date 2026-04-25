JRAは、フランシスコ・ゴンサルベス騎手に対し、短期騎手免許を交付すると発表した。免許期間は5月2日から6月28日まで、JRA短期免許での来日は今回が初となる。ゴンサルベス騎手は1990年4月8日生まれのブラジル出身。2006年にブラジルで騎手免許を取得し、2013年からはアルゼンチンを主戦場としている。2024年シーズンは2083戦479勝でリーディング1位に輝き、2025年も1274戦274勝で同2位と安定した成績を残している。2026年シ