◇男子ゴルフツアー前澤杯第3日（2026年4月25日千葉県MZGC＝6652ヤード、パー72）第3ラウンドが行われ、首位と1打差の3位から出た米沢蓮（26＝LANDCARRY）が7バーディー、1ボギーの66をマークし、通算18アンダーで単独首位に浮上した。米沢がショットメーカーの本領を発揮した。複雑な風をものともせず切れ味鋭いアイアンショットを次々とピンに絡めていく。6番で1メートルにつけて最初のバーディー。9番では1・5