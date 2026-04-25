俳優の鈴木福さん（21）が自身のインスタグラムを更新。鈴木さんが子役として出演したドラマ「マルモのおきて」（フジテレビ、2011年）の懐かしショットを公開し、ネット上で話題となっています。【写真】時代劇ごっこ？ふざけ合う2人「『マルモのおきて』放送開始から丸15年！今でも、マルモ観てました！とお声がけいただける作品。これからも大切な作品です！」と書き出し、「昨日は阿部サダヲさんのお誕生日でした！おめ