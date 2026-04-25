＜前澤杯3日目◇25日◇MZ GOLF CLUB（千葉県）◇6652ヤード・パー72＞国内男子ツアーは第3ラウンドが進行している。連日のアンダーパーをマークしている青木瀬令奈は、この日も1バーディ・ボギーなしでハーフターン。トータル3アンダーの66位タイで後半戦へと入った。【写真】禁断の内部公開？ハイパーカーのエンジンをのぞき見ツアー1勝の長野泰雅がトータル15アンダーで首位に立ち、1打差の2位タイには佐藤大平、吉田泰基、