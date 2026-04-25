「BCNランキング」2026年4月13日〜19日の日次集計データによると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位A5 5G(au)（OPPO）2位Pixel 10a 128GB(NTT docomo)（Google）3位Pixel 10a(au)（Google）4位Galaxy S26 256GB(SoftBank)（SAMSUNG）5位Reno13 A（OPPO）6位Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）7位AQUOS wish5 SH-52F（シャープ）8位arrows We2 F-52E（FCNT）9