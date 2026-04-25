タレントの磯野貴理子（62）が23日、自身のインスタグラムを更新。「『きり田んぼ』始動開始！今年も栃木市でお米つくります」と、今年も米作りを開始したことを報告した。【動画】「凄い カッコいいです」鮮やかにトラクターを操縦する磯野貴理子※2枚目磯野の実家は15代続く老舗の農家。かつて「父が元気なうちに自分が作ったお米を食べてもらいたい」との思いから米作りに挑戦し、昨年も栃木市で農薬を使わない米作りを復