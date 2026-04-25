埼玉・北本市で資材置き場と車1台が全焼する火事がありました。24日午後7時ごろ、北本市の電気設備会社で「資材置き場の物置が燃えている」と通行人から通報がありました。火は約2時間後に消し止められ、けが人はいませんでしたが、資材置き場と車1台が全焼しました。警察と消防が出火原因を調べています。