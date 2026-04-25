松戸競輪場のG1「オールガールズクラシック」は初日を終えた。11Rは熊谷芽緯の後ろにハマった山原さくら（33＝山口）が冷静に追い上げてかわし、1着スタートを切った。「Sを取れなかったから打鐘過ぎ目がけて凄い勢いで行こうと持ったけど、まさか（熊谷芽緯に）行かれるとは思わなかった。芽緯ちゃんだけだったので急に展開が味方してくれました」冷静に対処するあたりが、さすが山原。天性の勝負勘がものを言っての白星