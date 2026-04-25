「ＤｅＮＡ２−１巨人」（２４日、横浜スタジアム）アクシデントにもめげず、相川ベイスターズがサヨナラ勝ちで６連勝。三回にＤｅＮＡ・牧が負傷交代する事態に見舞われたものの、終盤の粘りで追い付き、勝利の女神を振り向かせた。ついに今季初の貯金１とし、３位・巨人と０・５差に肉薄した。チームを救う一打を放ったのはベテラン・戸柱だった。延長十一回、１死一、二塁。打球は前進守備の中堅・松本の頭上を越えた。仲