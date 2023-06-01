新潟アルビレックスBBは24日、岡山県津山市の津山総合体育館で岡山とのプレーオフ準々決勝の第1戦に臨み、74―71で先勝した。準決勝進出に王手をかけた鵜沢潤監督は「途中で勢いを失ったが、ディフェンスから修正し一丸となって勝つことができた」と目を細めた。レギュラーシーズンを5位で終えたチームが、敵地で臨んだ同4位の岡山とのプレーオフ。第1Qで22―20とリードも、第2Qで岡山に連続で3点シュートを決められるなど前半