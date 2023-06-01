【ファイナルファンタジーXIV ファンフェスティバル2026 in アナハイム】 4月24日、25日開催（現地時間） 会場：Anaheim Convention Center 「ファイナルファンタジーXIV: 白銀のワンダラー」基調講演で、新拡張パッケージはプレイステーション 4でも遊ぶことができることが発表された。 すぐに使えなくなるわけではないが、準備はして欲しいと吉