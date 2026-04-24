ボートレース蒲郡の「にっぽん未来プロジェクト競走ｉｎ蒲郡」が２４日、開幕した。佐藤世那（２０＝東京）は、２Ｒ、５コースからまくり差してバック２番手追走。後半６Ｒは２コースからコンマ０９の好Ｓを決めると、まくって１着。初日２、１の好発進を決めた。タッグを組む３０号機は「ペラをやって直線は少しのぞく感じがあった。ターン回りも悪くないけど、もう少し良くなりそう」とさらなる機力アップの可能性を秘めて