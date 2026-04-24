松戸競輪場のG1「オールガールズクラシック」は初日を終えた。8Rは逃げた地元の五味田奈穂（28）が2着で初のG1準決進出を決めた。初手は4番手。赤板で最後方に下がったが、すかさず打鐘で仕掛けて先頭に。最終ホームで太田美にカマされたものの、2番手インで踏ん張った。「いつも通り前からの組み立てをやりたいと思っていた。合わせるべきだったけどフタをされてしまった。いつもなら引いてしまうところだけど強気な部分