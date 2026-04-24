ジャイアンツのウェブが“サイン伝達”を疑い二塁走者に激怒【MLB】ドジャース 3ー0 ジャイアンツ（日本時間24日・サンフランシスコ）ドジャースの大谷翔平投手は23日（日本時間24日）、敵地でのジャイアンツ戦に「1番・指名打者」で出場した。4回2死一、二塁で迎えた第3打席では、相手のローガン・ウェブ投手が二塁走者に怒りをあらわにした場面があったが、ファンは「なんでそんなイキってるんだよ」などと厳しく指摘している