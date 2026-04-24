ジャイアンツのウェブが“サイン伝達”を疑い二塁走者に激怒

【MLB】ドジャース 3ー0 ジャイアンツ（日本時間24日・サンフランシスコ）

ドジャースの大谷翔平投手は23日（日本時間24日）、敵地でのジャイアンツ戦に「1番・指名打者」で出場した。4回2死一、二塁で迎えた第3打席では、相手のローガン・ウェブ投手が二塁走者に怒りをあらわにした場面があったが、ファンは「なんでそんなイキってるんだよ」などと厳しく指摘している。

事の発端は、4回2死一、二塁で迎えた大谷の第3打席だった。ジャイアンツの先発ウェブは、サインを見ている際に捕手からの指示もあってプレートを外した。その後、二塁走者のキム・ヘソン内野手に向かって何やら言葉を発し、不満げに怒りをぶつけるような仕草を見せた。サイン伝達を疑ったとみられる緊迫したシーンだったが、当のキムは突然のことに困惑した表情を浮かべていた。

このウェブの振る舞いに対して、SNS上のファンから厳しい指摘が相次いだ。今季のウェブは防御率4.86と本調子ではないこともあり、米国のファンからは「ウェブは負けてるからイラついてるだけでしょ」「自分の防御率でも気にしろよ」「防御率5点台でヘソンにキレるとかさ、お前がただダメなだけだろ」「まず自分のコントロールを直してから文句言いなよ」「それも試合の一部だろ」と非難する声が寄せられた。

また、突然怒りをぶつけられたヘソンに対しても「キムは『え、自分に言ってる？』って感じ」「キム、完全に困惑してて草」と同情する声が寄せられた。日本のファンからも「大谷の集中を欠きたかったのか？」といった反応が見られた。サイン伝達というデリケートな問題を巡る一幕だったが、結果を残せていない右腕の苛立ちに対して、ファンの風当たりは強かった。（Full-Count編集部）