◇パ・リーグオリックス3―2日本ハム（2026年4月24日京セラドーム）オリックスが球団記録となる京セラドーム9連勝を飾り、今季最多を更新する貯金5とした。1点劣勢の7回に先頭・西川、太田の連続二塁打で同点に。なおも2死二塁で、新助っ人・シーモアが右翼5階席へ圧巻の勝ち越し2ランを放った。来日初本塁打が、京セラドーム通算3000号のメモリアル弾。本拠を歓喜の渦に巻き込んだ。投げては先発のエスピノーザが7回3