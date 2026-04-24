◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―ヤクルト（２４日・バンテリンドーム）「１番・中堅」で先発出場した大島洋平外野手が、今季初盗塁をマークし、１７年連続盗塁を記録した。３回２死に投手への内野安打で出塁。続く、板山への３球目でスタートを切り、二盗に成功した。これで１年目の２０１０年から１７年連続盗塁を記録。球団では、２１年連続の高木守道（６０〜８０年）、１９年の立浪和義（８８〜０６年）、１９年の荒木雅博（