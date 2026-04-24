ものをいくら片付けても、すぐ元どおりに散らかっていませんか？フルタイムで働く2児の母で、整理収納アドバイザー1級のよしいさん（30代）もそのひとり。以前は片付けられない自分を責めていましたが、ある手間をやめて片付けがラクになったそう。そんなよしいさんが「やめてよかったこと」を紹介します。片付けられないのは、性格でなく「手間の多さ」だった以前の私は、片付けてもすぐに散らかる日々をくり返していました。片