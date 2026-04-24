第6回アジアビーチゲームズで23日、アクアスロン男子個人の試合が海南省三亜市で行われ、中国代表の范俊傑（ファン・ジュンジエ）が見事優勝を果たした。これは中国代表にとって今大会初の金メダルで、范自身にとってもアジアビーチゲームズ史上初のアクアスロンでのチャンピオンとなった。アクアスロンは今大会から新たに加わった注目の競技で、男子個人、女子個人、混合リレーの3種目が実施される。男子個人では、標準距離を採用