近年、トレンドに再び浮上している「ウルフカット」。レイヤーの入れ方次第でボリュームの位置を調整できて、軽やかで抜け感のあるシルエットが叶うのが特徴です。今回は、「若い人向け」というイメージを覆して、40・50代でも上品に楽しめる大人ウルフの魅力をご紹介。年齢にとらわれず自分らしくおしゃれを楽しみたい人におすすめのスタイルを分かりやすく解説します。 ひし形シルエットで上品見えウルフ