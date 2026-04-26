まずはここから！ 1日体験からはじめる習い事6選

続ける自信がまだ持てない。レジャー感覚で一日を楽しく、しかも有意義に過ごしたい…。そんな人は、自分に合う習い事を探す手掛かりにもなる1日体験へ。少しでも興味が湧いたら、気軽に試してみて。

タフティング

使うたびに作った喜びが蘇る完全オリジナルのラグ

タフティングとは、専用のガンを使って布に数本の糸を同時に打ち込み、ラグマットや壁掛けアートなどを制作する技法。近年、もこもことした質感が、SNSを中心に人気を集めている。日本初の専用スタジオ「KEKE」で行われるワークショップでは、糸の選び方から機材の使い方まで専属のスタッフがしっかりサポート。デザインは10日前までに送り、事前にチェックを受けられる。作業中に動画を撮影し、送ってくれるサービスも。約5時間。初心者コース \28,000 東京都港区白金台1-4-15 https://coubic.com/keke_rug

坐禅・朝食・写経

朝の静謐な空気の中でゆったりと、自分と向き合う

大人のための非日常体験をお届けするサービス・Otonamiによる、曹洞宗宗務庁の教え。多くの気づきを得られる法話から始まり、坐禅の作法や心構えを教わり、いよいよ実践。禅僧の手ほどきを受け、ゆっくり呼吸をするうちに、心が穏やかに。食事も大事な修行のひとつで、朝粥に精進おかず3品を作法に則っていただく。最後は写経体験。一文字一文字、集中して書き写し終えると、心地よい達成感に包まれる。約2時間。\6,600 東京都港区芝2-5-2 東京グランドホテル5F 微笑庵 https://m.otonami.jp/40ZrVVX

お香作り

好みの香りを調合しながら、雅な癒しの時間を

1937年創業のお香の専門店で、お香のコンシェルジュによる丁寧な指導のもと、自分だけの香りのお香が作れる。主な原料である香木やお香の歴史など、奥深い世界を学べるミニ講座付き。香りに興味がある人はもちろん、和の文化や伝統、ハンドクラフトに興味がある人にとっても満足度が高い。お香作りの他に匂い袋制作、練香制作、香木焚き比べ体験もある。約60分（作業の進捗により30分以上延長の可能性あり）。\5,500 東京都中央区銀座4-14-15 TEL.03-6853-8811 名古屋本店、上野店、京都烏丸五条店でも開催。

ラテアート

カフェで見入ってしまうあの技ができるように！

年間800名以上が受講する人気の教室。体験コースは、参加者のほとんどが初心者なので安心。エスプレッソとラテアートについての座学と水での練習を30分程度行った後、エスプレッソの抽出からスチームミルクを注ぎ、シングルハートを描く実践へ。現役バリスタが作業工程を見ながらアドバイスをしてくれるので、初めての人でもコツを掴みやすく、シングルハートが描けるようになる。毎日のコーヒータイムが楽しくなりそう。約90分。 \5,000 開催場所は高円寺のカフェ。詳細は予約時連絡。TEL.080-8504-8143

ジオラマ製作

スケールのミニチュア風景にときめき！

ジオラマ作家の宮澤雅文さんが営むアトリエにある10数種のキットから好きなものを選び、ミニチュアの風景模型を製作。工具などはすべて揃っているので、手ぶらでOKなのも嬉しい。でも、手先が器用でなくても大丈夫なのか心配…。「まったく問題ありません。思ったよりも簡単という声を多く聞きます」と宮澤さん。自らの手で作り上げた世界に、推しのフィギュアやアクリルスタンドを飾っても楽しそう！予約は2名以上で。約2時間。1人 \3,480〜 東京都町田市原町田4-16-21 TEL.042-851-80851/150

パルクール

運動不足の人でも安全に楽しめるプログラムを提供。

パルクールとは、街中の障害物を縦横無尽に駆け抜け、心身を同時に鍛えるトレーニングカルチャー。国内最大級のトレーニングスペースで、トッププレーヤーが基礎を一通り体験できるように指導してくれる。体験で頭を使いながら全身を動かす楽しさを知り、続けていくと体の使い方が上手くなるだけでなく、物事にチャレンジしようという意欲が湧き、どう壁を乗り越えようか考える力がつくなど、メンタルにもいい影響が。初心者体験会 \1,000 東京都江戸川区松江2-27-15 https://coubic.com/missionparkourpark