【きょうから】マクドナルド「グリマスシェイク」、4・27より販売 限定グッズ当たる企画も
日本マクドナルドはきょう27日より、マクドナルドのキャラクター「グリマス」をイメージしたマックシェイク「グリマスシェイク」を期間限定で販売する。
【画像】「グリマス」オリジナルグッズ
1970年代に登場した「グリマス」は、紫のまんまるボディ、眠たげな表情と太い眉毛がトレードマークの、おっちょこちょいで不器用ながらも親しみやすいキャラクター。「グリマス」が大好きなメニュー「マックシェイク」をもとに誕生したのが、「グリマスシェイク」となる。
本商品は、グリマスを象徴する紫色の見た目が特長のブルーベリーヨーグルト味のシェイク。クリーミーな口当たりとヨーグルト風味のさっぱりとした味わい、ブルーベリーのフルーティーな甘みを楽しめる。過去の登場時には、その味わいとビジュアルのインパクトからSNSを中心に話題となり、2回連続で早期販売終了となった。
今年はその人気を受け、“ブルベリマシマシ”をテーマにリニューアル。ブルーベリー果汁を従来の1％から2％へ増量し、より自然な果実の甘みとフルーティーさを感じられる味わいへと進化した。クリーミーさと爽やかさのバランスはそのままに、満足感のある一杯に仕上げている。
また、パッケージはグリマスを主役に据えたデザインを継承しつつ、今年はサイズごとに異なるデザインを採用。細部までビジュアルにもこだわった。
27日よりオンエアする新TVCMでは、グリマスがテニスに挑戦する。軽快でマジカルな世界観の中、プロ顔負けのプレーや“神ショット”を披露し、観客が思わず「うまっ」と驚く様子を通じて商品の魅力を表現している。
さらに、期間中はMyマクドナルド リワードでグリマスシェイク初の抽選でのグッズプレゼントキャンペーン「グリマスチャレンジ」を実施。エントリー後にグリマスシェイクを2杯購入すると、このキャンペーンでしか手に入らないオリジナルカップが当たる抽選に応募できる。
【画像】「グリマス」オリジナルグッズ
1970年代に登場した「グリマス」は、紫のまんまるボディ、眠たげな表情と太い眉毛がトレードマークの、おっちょこちょいで不器用ながらも親しみやすいキャラクター。「グリマス」が大好きなメニュー「マックシェイク」をもとに誕生したのが、「グリマスシェイク」となる。
今年はその人気を受け、“ブルベリマシマシ”をテーマにリニューアル。ブルーベリー果汁を従来の1％から2％へ増量し、より自然な果実の甘みとフルーティーさを感じられる味わいへと進化した。クリーミーさと爽やかさのバランスはそのままに、満足感のある一杯に仕上げている。
また、パッケージはグリマスを主役に据えたデザインを継承しつつ、今年はサイズごとに異なるデザインを採用。細部までビジュアルにもこだわった。
27日よりオンエアする新TVCMでは、グリマスがテニスに挑戦する。軽快でマジカルな世界観の中、プロ顔負けのプレーや“神ショット”を披露し、観客が思わず「うまっ」と驚く様子を通じて商品の魅力を表現している。
さらに、期間中はMyマクドナルド リワードでグリマスシェイク初の抽選でのグッズプレゼントキャンペーン「グリマスチャレンジ」を実施。エントリー後にグリマスシェイクを2杯購入すると、このキャンペーンでしか手に入らないオリジナルカップが当たる抽選に応募できる。