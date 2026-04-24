「ウルフは若い子の髪型」→ そんなことない！【40・50代】上品にキマる♡「大人ウルフ」

近年、トレンドに再び浮上している「ウルフカット」。レイヤーの入れ方次第でボリュームの位置を調整できて、軽やかで抜け感のあるシルエットが叶うのが特徴です。今回は、「若い人向け」というイメージを覆して、40・50代でも上品に楽しめる大人ウルフの魅力をご紹介。年齢にとらわれず自分らしくおしゃれを楽しみたい人におすすめのスタイルを分かりやすく解説します。

ひし形シルエットで上品見えウルフ

プチウルフを得意とする@kitadani_koujiroさんが「動きと奥行きがあるクビレは大人世代に人気」と紹介しているのがこちら。ひし形シルエットを意識したスタイルは、ウルフカット初心者さんやナチュラルな雰囲気が好みの人におすすめ。トップに自然なボリュームを出すことにより、奥行きのあるくびれが生まれて横顔も美しく見せてくれそう。ワンカールで動きを付けてもおしゃれに見えるので、スタイリングが簡単なのも嬉しいポイントです。

ふんわり動くこなれ感あるくびれウルフ

動きのあるくびれウルフは、大人世代の髪に軽やかさと華やかさをプラスしてくれるスタイルです。より立体感が出て、ボリューム不足やフェイスラインの悩みもさりげなくカバー。ペタッと見える髪もふんわりと動きを出すことでこなれた印象になります。大人でも無理なく取り入れられる、動きと上品さを両立したスタイルです。

上品な小顔ネオウルフ

小顔効果をねらうなら、顔周りのデザインにこだわったネオウルフがおすすめ。頭の丸みを残すことでウルフ感の強さを抑えて、上品な柔らかい印象になります。レイヤーを顔周りに沿うように入れることでフェイスラインを自然にカバーして引き締まったシルエットに。重さと軽さの絶妙なバランスが今っぽいスタイルです。

低めレイヤーで落ち着きのある大人ウルフ

レイヤーを低めに設定することで、立体感を出しながら落ち着いた印象に仕上がります。トップのボリュームは控えめにして、中間から毛先にかけてゆるやかに段差をつけることでさりげない奥行きとやわらかな動きを演出。横から見た時も美しいシルエットをキープできそうです。

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※こちらの記事では@kitadani_koujiro様、@t.ikeda214様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：加藤 みお

8年間美容師として活動したのち、トレンド情報の発信側にモチベーションを持ち、ライターに転身。美容・ファッションを中心に、和装まで、美容師の専門的知識を背景にしながら、トレンド情報を分かりやすく読者に伝える記事に定評を持つ。