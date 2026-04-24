トヨタ自動車と連携した実証実験についての記者発表会に登壇した、愛知県豊田市の太田稔彦市長（左）ら＝24日午前、豊田市役所トヨタ自動車は24日、自家用車のドライブレコーダーの映像を救命や消火活動に生かす実証実験を、本社を置く愛知県豊田市と連携して始めると発表した。堺市や京都市と協力して路線バスやタクシーのドラレコを活用しているが、自家用車は全国初という。5月から来年3月まで。販売店などを通じて3千台を