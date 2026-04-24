「2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）」の公式ライセンス商品として、黒ミャクミャクの「フロッキーフィギュア」が、4月下旬から、オフィシャルストアやバラエティショップなどで発売される。【写真】どのポーズが出るかお楽しみ！黒ミャクミャクの「フロッキーフィギュア」詳細■全5種ランダム今回登場するのは、黒ミャクミャクのフィギュア1つ（全5種類ランダム）と、クリア台紙1つのセット。ラインナップは、お座