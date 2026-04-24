“黒ミャクミャクのフィギュア”が登場！ フロッキー仕様のオシャレなデザイン
「2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）」の公式ライセンス商品として、黒ミャクミャクの「フロッキーフィギュア」が、4月下旬から、オフィシャルストアやバラエティショップなどで発売される。
【写真】どのポーズが出るかお楽しみ！ 黒ミャクミャクの「フロッキーフィギュア」詳細
■全5種ランダム
今回登場するのは、黒ミャクミャクのフィギュア1つ（全5種類ランダム）と、クリア台紙1つのセット。
ラインナップは、お座り、寝そべり、立ち、バランス、ガッツポーズを用意。オシャレなフロッキー仕様のデザインは、並べて飾ってもかわいいだろう。
なお、本商品はランダム展開のため、どんな表情の黒ミャクミャクと出会えるかは開けてからのお楽しみ。開封するまでのドキドキ感も味わえる。
【写真】どのポーズが出るかお楽しみ！ 黒ミャクミャクの「フロッキーフィギュア」詳細
■全5種ランダム
今回登場するのは、黒ミャクミャクのフィギュア1つ（全5種類ランダム）と、クリア台紙1つのセット。
ラインナップは、お座り、寝そべり、立ち、バランス、ガッツポーズを用意。オシャレなフロッキー仕様のデザインは、並べて飾ってもかわいいだろう。
なお、本商品はランダム展開のため、どんな表情の黒ミャクミャクと出会えるかは開けてからのお楽しみ。開封するまでのドキドキ感も味わえる。