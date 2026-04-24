ドラゴンクエスト40周年記念展『ドラゴンクエスト the DIVE -まだ見ぬ冒険の舞台へ-』のキービジュアル、会場マップ、展示コンテンツの一部情報が公開された。あわせて4月24日より、ローチケにて一般販売がスタートした。 【画像あり】オリジナルキャラクターやロトの剣の原寸大オブジェなど展示コンテンツ 本イベントは、没入型アトラクション「ドラゴンクエストVR RIDE」をメインに、「ドラゴンク