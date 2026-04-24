ドラゴンクエスト40周年記念展『ドラゴンクエスト the DIVE -まだ見ぬ冒険の舞台へ-』のキービジュアル、会場マップ、展示コンテンツの一部情報が公開された。あわせて4月24日より、ローチケにて一般販売がスタートした。

【画像あり】オリジナルキャラクターやロトの剣の原寸大オブジェなど展示コンテンツ

本イベントは、没入型アトラクション「ドラゴンクエストVR RIDE」をメインに、「ドラゴンクエスト」の世界へ飛び込んだかのような体験を様々なコンテンツで楽しめる企画展だ。ナビゲーターとして、オリジナルキャラクター「ホミータ」が登場し、冒険者を導く役割を担う。

公開されたコンテンツの一部として、モンスターの触り心地を研究する施設「ふれあいモンスター研究所」が用意される。スライムの質感やモーモンの毛並み、リップスの唇など、リアルに再現された触感を体験できる内容となっている。

あわせて、原寸大の「ロトの剣」「天空の剣」「勇者の剣・改」のオブジェも展示される。これらは、特別チケットの限定特典「伝説の剣 特製ピンバッジ 3種セット」のモチーフにもなっている武器だ。

会場は東急プラザ原宿「ハラカド」4階MAZE、2階COVERで、開催期間は2026年7月17日から9月6日まで。会期中無休で、開催時間は11:00～21:00（最終入場19:59）となっている。2027年初春には大阪での開催も予定されている。

チケットは全日程先着順の日時指定券で、通常チケット（会期前／会期中）と、限定特典付きチケットが用意される。それぞれ平日／土日休日、大人（13歳以上）／小人（12歳以下）で料金が区分されている。なお、8月8日から8月18日は土日休日料金が適用される。チケット料金には「ドラゴンクエストVR RIDE」の体験（1回限り）も含まれる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）