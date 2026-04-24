歌舞伎俳優中村勘九郎の長男中村勘太郎（15）次男中村長三郎（12）が24日、東京・両国の江戸東京博物館のリニューアル記念特別展「大江戸礼賛」（4月25日〜5月24日）取材会を行った。歴史好き、歌川国芳好きの勘太郎は国芳の「讃岐院眷属（けんぞく）をして為朝をすくふ図」を見て「歌川国芳は大好きで展示会に行っていた。構図がとてもかっこいい」と感激し、長三郎は「『東都両国ばし夏景色』という作品が好きになりました。川の