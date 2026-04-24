神奈川県藤沢市の病院で、当直室の天井裏に侵入したとして、この病院に勤務する医師の男が逮捕されました。シャワーを浴びていた女性医師が気づき通報しました。【映像】連行される容疑者の様子湘南藤沢徳洲会病院の医師、山根景志容疑者（41）は7日午後11時すぎ、自身が勤務する病院の当直室の天井裏に侵入した疑いがもたれています。関係者などによりますと、当直室でシャワーを浴びていた女性医師が「当直室の天井にある