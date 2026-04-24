「日比谷音楽祭2026」 5月30日、31日の2日間に渡り、日比谷公園とその周辺施設で開催する無料の音楽イベント「日比谷音楽祭2026」の第四弾出演アーティスト、日割り・ステージ割を発表した。さらに、東京国際フォーラム ホールAのステージ「FORUM座」の鑑賞に必要となる無料のチケット抽選の詳細など追加情報を発表した。「日比谷音楽祭」は、「素晴らしい音楽を生の演奏で聴く機会を“無料”で誰もに開かれたかた