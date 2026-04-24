日本最古の遊園地・浅草花やしきの人気アトラクション「パンダカー」が、推し活仕様のぬいぐるみボールチェーンとして登場する。全10色のカラーバリエーションで展開し、29日より販売を開始する。【写真】本物はこれ！花やしきで長年愛される人気アトラクション「パンダカー」パンダカー（メロディーペット）は、1984年に花やしきに登場。 2004年まで花やしきを経営していたアトラクションメーカー ・トーゴ（現在は廃業）が開