茨城県つくば市にある、家族連れにもデートにも最適な広大なお出かけスポットに、花の季節がやってきました。日本一の規模を誇る「つくば牡丹園」では、2026年4月9日（木）から5月24日（日）まで「PEONY GARDEN（ピオニー ガーデン） 2026」を期間限定で開園中です。約2万坪の敷地に800種・6万株もの牡丹やシャクヤクが植えられ、特に5月にかけて見頃を迎える5万株のシャクヤクは圧巻の一言です。JR常磐線やつくばエクスプレス（TX