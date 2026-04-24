飛行機内でのモバイルバッテリーの利用がきょうから禁止されました。相次ぐモバイルバッテリーの発火事故を受け、きょうから日本国内を発着する航空機内でモバイルバッテリーを利用することが禁止されました。さらに、機内への持ち込みは2個までに制限され、モバイルバッテリー自体に充電することも禁止されます。個数制限とモバイルバッテリー自体への充電禁止に違反した場合は、罰則が科される可能性があるということです。