ゴールデンウイークが近づく中、岡山県で有数の観光地真庭市の蒜山高原で、けさ（24日）、地元の住民などによる清掃活動が行われました 【写真を見る】「きれいな蒜山で皆さんお越しを」蒜山高原で地元の住民などに約30人で清掃活動【岡山・真庭市】 訪れる人に気持ちよく観光を楽しんでもらおうと、毎年この時期に続けられています。 けさは、蒜山観光協会や地元の人など約30人が班に分かれて国道や県道沿いを中心